США запустят в серийное производство новую ядерную бомбу

В Соединенных Штатах уже в июле 2025 года приступят к серийному производству новой ядерной бомбы B61-13. Об этом на своей странице в запрещенной в РФ соцсети сообщило NNSA, американское Национальное агентство по ядерной безопасности.

Новейший боеприпас относится к классу бомб свободного падения. В агентстве заявили, что такая бомба стала «одним из самых быстро разрабатываемых и поступивших на вооружение видов оружия со времен холодной войны». Она была анонсирована менее двух лет назад, в октябре 2023 года, и теперь производство уже приступит к выпуску бомб целой серией.

Планируется, что этот вид вооружения будут размещать на континентальной территории Соединенных Штатов. Такой вид бомб в состоянии нести на своем борту американские стратегические бомбардировщики.

«Это достижение демонстрирует силу Америки как нашим противникам, так и нашим союзникам», — указал Крис Райт, глава Министерства энергетики США.

По его словам, модернизация ядерного арсенала вполне укладывается в концепцию президента Трампа «Мир посредством силы».

Ранее американская пресса заявила, что потенциальная агрессия Израиля угрожает ядерной сделке между США и Ираном. Израильские власти скептично настроены в отношении инициатив Трампа и активно готовятся к возможному удару по ядерным объектам Ирана. Источники информации у СМИ уверены, что такие действия могут серьезно подорвать дальнейшие переговоры и привести к обострению ситуации на Ближнем Востоке.