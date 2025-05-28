Нетаньяху скептически относится к попыткам США договориться с Ираном по ядерной программе

Потенциальная агрессия Израиля вызывает вопросы о дальнейшем сотрудничестве Белого дома с правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху по ядерной программе Ирана, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, Нетаньяху выражает полный скептицизм по поводу попыток Вашингтона договориться с Тегераном по этой программе и активно готовится к возможному удару по ядерным объектам Ирана. Источники уверены, что такие действия могут серьезно подорвать дальнейшие переговоры и привести к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

В то время, как президент США Дональд Трамп ориентирован на использование уязвимостей Ирана для заключения новой сделки, направленной на ограничение ядерных разработок, лидер Израиля выступает против подобных переговоров. Тель-Авив опасается, что Тегеран может сохранить право на обогащение урана и разработку ядерного оружия.

Исторический опыт показывает, что ситуация вокруг иранской ядерной программы на протяжении многих лет остается очень напряженной. В 2016 году Трамп критиковал соглашение США и Ирана, заключенное в 2015 году, и назвал его катастрофой. В 2018 году он и вовсе вышел из сделки и ввел жесткие экономические санкции против Тегерана.

Как пишет NYT со ссылкой на американскую разведку, Ирану потребуется от нескольких месяцев до года для создания ядерного оружия. Отмечается, что для реализации этого плана требуется топливо, обогащенное на 90%. Сейчас иранцы достигли около 60% обогащения.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Сирия и Израиль ведут прямые переговоры по вопросам безопасности в очном формате.