«Двойной праздник»: Елизавета Боярская трогательно обратилась к Максиму Матвееву

28 июля — особенный день для семьи Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. В этот день актер отмечает свой 44-й день рождения и ровно 16 лет назад они стали мужем и женой, пишет The Voice.

Лиза Боярская поделилась в социальных сетях трогательными архивными фотографиями, сделанными на кнопочный телефон в самом начале их романа. На снимках они еще не знали, что их ждет долгая семейная жизнь, двое сыновей и свадьба, которая состоится именно в день рождения Максима.

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«С днем рождения, мальчишка! И с нашим днем! 16 лет! Я не перестаю восхищаться тобой, очаровываться всем, что ты делаешь! Ты — наш маяк и опора!», — написала Боярская.

Она пожелала мужу, чтобы сбывалось все, что он задумывает, и подчеркнула, что семья всегда будет рядом.

Поклонники и коллеги не остались в стороне: Ирина Безрукова, Светлана Бондарчук, Наталья Подольская, Евгений Бороденко и Светлана Устинова присоединились к поздравлениям.

Напомним, Матвеев и Боярская познакомились в 2009 году на съемках фильма «Не скажу». Свадьба состоялась 28 июля 2010 года. У супругов есть 14-летний и 7-летний сыновья. Несмотря на плотный график, пара сохраняет теплые отношения и часто делится семейными моментами с поклонниками.

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