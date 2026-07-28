Золотистые и янтарные оттенки: россияне увидят «Оленью луну» сразу после восхода 29 июля

В ночь с 28 на 29 июля жители России смогут полюбоваться полнолунием, которое в астрономической традиции называют «Оленьей луной», сообщила Погода Mail со ссылкой на портал Star Walk.

По информации издания, необычное имя июльское полнолуние получило от индейцев Северной Америки — в разгар лета у самцов оленей как раз начинали интенсивно расти рога, и к концу месяца они почти полностью формировались. Отсюда и пошло название Buck Moon.

По данным астрологов, пик полнолуния наступит в 17:36 по московскому времени. Лунный диск в этот момент будет находиться в созвездии Козерога и окажется максимально ярким. Лучший момент для наблюдения — сразу после восхода спутника Земли. В это время Луна висит низко над линией горизонта и благодаря зрительной иллюзии кажется значительно крупнее, чем обычно. Эффект усиливают деревья, городские постройки и другие силуэты на переднем плане. Кроме того, в эти минуты лунный свет приобретает золотистый, янтарный или оранжевый оттенок. Причина — в прохождении света через плотные слои атмосферы: синие лучи рассеиваются, а до земли доходят теплые тона.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Наблюдать за явлением лучше всего вдали от городской застройки — на открытой местности, набережной, в поле или на верхних этажах зданий. Смотреть нужно в южном направлении. Для этого не понадобится телескоп или бинокль: «Оленья луна» достаточно яркая, чтобы разглядеть ее даже в условиях городской подсветки.

Однако астрономы советуют свериться с прогнозом погоды: главным препятствием может стать плотная облачность. Если небо будет чистым, у россиян будет отличная возможность насладиться этим красивым астрономическим событием.

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