«Стая из пяти десятков дронов». Российские ПВО за два часа отразили масштабный налет беспилотников

За два часа российской системой противовоздушной обороны была успешно нейтрализована масштабная атака беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют данные из оперативной сводки Министерства обороны РФ.

Отмечается, что в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Основная часть воздушных целей была ликвидирована над акваторией Азовского моря — 36 единиц. Еще восемь БПЛА сбиты над Черным морем, а по четыре — над территорией Крыма и Краснодарского края.

Ранее эксперт Герасимов заявил, что проект «купола» ПВО для Украины — это политическая риторика.