«Стая из пяти десятков дронов». Российские ПВО за два часа отразили масштабный налет беспилотников
Средства ПВО за два часа уничтожили 52 украинских беспилотника
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
За два часа российской системой противовоздушной обороны была успешно нейтрализована масштабная атака беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют данные из оперативной сводки Министерства обороны РФ.
Отмечается, что в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Основная часть воздушных целей была ликвидирована над акваторией Азовского моря — 36 единиц. Еще восемь БПЛА сбиты над Черным морем, а по четыре — над территорией Крыма и Краснодарского края.
