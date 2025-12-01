«Стая железных птиц у границы». Десять украинских дронов сбиты над Белгородской областью и Черным морем

По данным официального сообщения Минобороны РФ, в ходе отражения атаки было ликвидировано десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Воздушная тревога, объявленная в ряде приграничных районов, продолжалась с 20:00 до 23:30 по московскому времени. За этот промежуток силами ПВО на подступах к Белгородской области было перехвачено и уничтожено девять воздушных целей. Еще один дрон, направлявшийся в сторону Крымского полуострова, был сбит над нейтральными водами Черного моря.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 30 ноября в пригородных районах Краснодара и Анапы прогремела серия взрывов.