Стала известна дата вынесения приговора «политеховскому маньяку» Манишину

Завершается суд над серийным убийцей Виталием Манишиным, которого уже прозвали «политеховским маньяком». Вердикт в его отношении будет оглашен 1 октября. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от объединенной пресс-службе судов Алтайского края. Дело Манишина рассматривает Железнодорожный районный суд Барнаула. Подсудимого обвиняют в убийстве 11 человек, прокуратура считает, что вина серийного убийцы полностью доказана. Несмотря на это, к нему не могут применить пожизненное заключение из-за истечения срока давности. Прокуратура по этой причине запросила для Манишина 25 лет лишения свободы.

Сам обвиняемый уже произнес свое последнее слово. Вердикт судьи по его делу будет оглашен в 12.00 по московскому времени в среду, 1 октября.

Ранее уже рассказывалось о деле Манишина, который одно время занимало пост заместителя главы Калманского района. По версии следствия, первое убийство он совершил в 1989 году. Со своими жертвами серийный убийца знакомился у политехнического института, поэтому он и приобрел такое прозвище.