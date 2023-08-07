Стала известна официальная версия ЧП в Турции на зернохранилище

Стала известна официальная версия ЧП на элеваторе в турецком порту.

Глава Управления почвенных продуктов, Ахмет Гюльдал, подтвердил, что взрыв был вызван детонацией зерновой пыли. Катастрофа, которая покинула после себя 13 пострадавших, стала предметом внимания мировых СМИ сегодня.

В прямом эфире в интервью телеканалу A-haber, Ахмет Гюльдал подчеркнул, что взрыв произошел из-за образования детонации зерновой пыли. В результате инцидента, 13 человек получили ранения, и среди них одного пришлось вынимать из-под обломков после взрыва.

Сейчас ведутся восстановительные работы, а также установление всех обстоятельств произошедшего.