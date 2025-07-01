Стала известна площадь пожара в районе Алушты

Стало известно, что площадь пожара в горокруге Алушта в Республике Крым по данным на вечер вторника составила 8,1 га. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министра экологии и природных ресурсов региона Ольгу Шевцову.

Также уточняется, что из 8,1 га на территорию природного заказника «Кастель» приходится 2,3 га, а 1,6 га — территория лесного фонда. Сама же сухая растительность загорелась еще 29 июня недалеко от поселка Лазурное, и первоначальная площадь пожара составляла гектар.

Пожарным удалось не допустить распространения огня, отсутствует и угроза населенному пункту. По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. В тушении возгорания участвовали 639 человек, задействовано 111 машин и два вертолета.

Напомним, ранее ученые заявили о серьезных последствиях снега в самой жаркой пустыне мира для России.