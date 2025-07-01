Наводнения, засухи и лесные пожары: ученые заявили о серьезных последствиях снега в самой жаркой пустыне мира для России
Профессор Сердитова: снег в Атакаме предвещает рост числа засух и пожаров в РФ
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Выпадение снега в чилийской пустыне Атакама может говорить о глобальных климатических изменениях, которые могут увеличить число засух и лесных пожаров в России. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала профессор Наталья Сердитова.
Ранее чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом, сообщала обсерватория ALMA в соцсети Х. Как пояснила профессор Сердитова, такое явление может говорить о нестабильности климата в мире.
«Причинами выпадения снега в этом регионе, известном как самая сухая пустыня в мире, могут быть изменения в метеорологических условиях, указывающие на нестабильность климатической системы. Глобальное потепление, усиливающееся из-за увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере, приводит к изменению климата на планете», — пояснила она.
По словам эксперта, происходящее быстрое изменение климата проявляется в большой амплитуде и частоте аномальных для каждого региона метеорологических явлений.
«Аномальные осадки в областях, традиционно лишенных влаги, сигнализируют о нарастании экстренных метеорологических явлений и изменчивости климата. Этот процесс требует внимания, так как потенциальные последствия могут быть значительными», — сказала специалист.
При этом Сердитова подчеркнула, что и Россию могут коснуться климатические изменения.
«Для России изменение климатических условий может проявляться в резких колебаниях температуры, а также в увеличении частоты и интенсивности природных катастроф, таких как наводнения, засухи и лесные пожары. Эти изменения способны оказать влияние на экосистемы, сельское хозяйство и систему водоснабжения», — выразила мнение профессор.
Снег в Атакаме является важным индикатором более обширных климатических изменений, требующих системного подхода к адаптации и смягчению последствий на глобальном и региональном уровнях, заключила Сердитова.
Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 1 по 6 июля.