Стала известна причина автокатастрофы, в которой погибли Диогу Жота и его брат

Причиной ДТП, во время которого погиб футболист Диогу Жота, стала лопнувшая у автомобиля шина. Об этом сообщило издание BBC Sport.

Автокатастрофа произошла на западе Испании. Диогу Жота и его брат Андре да Силва двигались по трассе А-52 на автомашине марки Lamborghini. Они ехали с очень большой скоростью, и во время обгона очередной машины у их спорткара лопнула шина. После этого автомобиль улетел в кювет, где загорелся. Ни один из спортсменов не сумел выбраться наружу из транспортного средства.

Ранее уже сообщалось, что в четверг, 3 июля, в испанской провинции Замора скончался в результате ДТП 28-летний футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота. Гибель спортсмена стала большой потерей для футбола. Неделю назад Жота женился на своей девушке Руте Кардозу. У футболиста осталось трое детей.