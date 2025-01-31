Стала известна причина быстрого распространения огня в московском хостеле

При возгорании, которое возникло в московском хостеле, пожарные были вызваны слишком поздно. Это привело к тому, что пламя быстро распространилось по большой площади. Об этом сообщил ТАСС.

После того как пламя было обнаружено в двухэтажном здании в Сходненском тупике, люди попытались его потушить своими силами. В доме был расположен хостел, в котором проживали мигранты, работающие на стройке. Пожар обнаружил один из них, он оповестил всех постояльцев и дал им команду на эвакуацию из здания. Параллельно велись попытки тушить пожар. Только после их провала были вызваны пожарные. За это время пламя сильно распространилось.

«Поздний вызов пожарных после возгорания в здании в Сходненском тупике привел к быстрому росту площади пожара», — указал журналистам представитель оперативных служб.

В качестве причины возгорания пока рассматривают версию неисправности электропроводки либо чрезмерной нагрузки на электросеть. К тушению пожара уже привлечены четыре вертолета. Они забирают воду в Москве-реке и сбрасывают ее над горящим зданием. Уже сброшено более 100 тонн воды и специальной пены.

Ранее стало известно, что хостел в здании работал нелегально. У него не было никакого официального статуса, и по этой причине владельцу данного заведения предстоит тесное общение с прокуратурой.