SHOT: загоревшийся хостел в Сходненском тупике работал нелегально

Загоревшееся двухэтажное здание в Сходненском тупике использовалось в качестве хостела, однако без официального статуса, сообщил телеграм-канал SHOT.

Владельцу заведения предстоит разговор с представителями прокуратуры. Площадь возгорания уже превышает 2 тыс. кв. м. На место происшествия направлен пожарный поезд, который оснащен 150 тоннами воды и четырьмя тоннами пенообразователя. На данный момент нет информации о возможных пострадавших.

Ранее сообщалось, что при пожаре в хостеле на северо-западе Москвы спасли 60 человек, 300 эвакуировано.