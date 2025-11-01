Стала известна причина ДТП с четырьмя погибшими в Приамурье

Выезд легкового автомобиля на встречную полосу движения в Амурской области стал причиной аварии, в которой погибли сразу четыре человека. Об этом сообщило РА Новости со ссылкой на данные, озвученные региональным управлением Министерства внутренних дел.

Правоохранители изучили все обстоятельства аварии. По их мнению, предварительной причиной столкновения легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузовика Volvo стал выезд легковушки на встречку.

«Водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, с целью обгона автомобиля Volvo. Во время маневра, уходя от столкновения с движущимся во встречном направлении Hino Ranger, совершил столкновение с автомобилем Volvo», — указали журналистам.

Автомашина Hino Ranger, в свою очередь, также совершила столкновение. Она попыталась уклониться от лобового удара и врезалась в грузовик Scania, который стоял на обочине.

Ранее уже сообщалось, что в Архаринском районе Амурской области произошла трагедия. Там во время дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека: водитель легковой автомашины Toyota Ipsum и три его пассажира.