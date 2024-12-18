Стала известна причина пожара в подмосковной Троице-Сергиевой лавре. Как сообщили ТАСС в пресс-службе храма, причиной возгорания стала электропроводка.

Отмечается, что огонь возник на одном из ярусов колокольни. На данный момент возгорание полностью устранено. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, отметили представители ларвы, колокольня, где был пожар, является не жилой, а ярус выполнял служебные функции.

В пресс-службе Троице-Сергиевой лавры добавили, что икона «Троица» Андрея Рублева никаких повреждений в результате происшествия не получили, так как находится в Троицком соборе, расположенном на большом расстоянии от колокольни.

Ранее стало известно о пожаре в лавре. К месту происшествия прибыли отряды пожарных. В оперативных службах ТАСС сообщили, что огонь распространился на 10 кв. м. В тушении огня принимали участие 25 специалистов МЧС России при помощи пяти единиц спецтехники.