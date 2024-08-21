Стала известна причина смерти бойца «Ахмата» в отделе полиции Махачкалы

Он обнародовал данные судебно-медицинской экспертизы. Согласно ей, смерть наступила от механической асфиксии в результате сдавливания груди и живота.

Также Хадулаев отметил, что в теле Джабраилова не было обнаружено следов алкоголя или наркотических веществ, что противоречит версии полицейских о том, что в момент задержания мужчина находился в измененном состоянии.

Вернувшийся из зоны СВО с посттравматическим стрессовым расстройством Джабраилов был задержан 9 июля якобы за то, что в состоянии наркотического опьянения бегал с ножом по крыше. В задержании участвовали четверо полицейских: двое стояли у него на спине, а еще двое били электрошокером.

Ранее сообщалось о том, что один из полицейских задержан. В отношении него проводятся следственные действия.