В Дагестане задержали силовика из-за забитого насмерть участника СВО

В Махачкале задержали одного из правоохранителей, который участвовал в задержании Ахмеда Джабраилова. Последний позже скончался в отделении полиции, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.

Сотрудник ППС в Махачкале был задержан накануне. По информации канала, мужчину допрашивают и проводят другие следственные действия в рамках дела о смерти военнослужащего.

Отметим, что Джабраилов - 48-летний боец спецназа «Ахмат». В отделении полиции оказался из-за нарушения общественного порядка. Предварительно, мужчина вел себя неадекватно. Уже во время общения с полицейскими участнику СВО стало плохо. На видеозапись попали последние минуты его жизни. На кадрах шокирующее поведении силовиков: они прыгали на его спине, стояли на ногах, использовали электрошокер.

По предварительной версии, причиной смерти Джабраилова стал посттравматический синдром.

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