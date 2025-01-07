Украинские военные в этом году получили приказ Киева оккупировать село Большое Солдатское и предприняли удар в его направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление информированных источников.

По утверждению силовиков, полученные данные о приказе группировке ВСУ на наступление в Курской области подтверждаются показаниями пленных.

«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки «Север» нанесли мощное огневое поражение», — указали журналистам.

Попытки атаковать российские позиции в этом регионе совершались 5 января. Уже 6 января попытки контрнаступления были предприняты в направлении Большого Солдатского. Все они были отбиты со значительными потерями для неприятеля. Он потерял порядка пятисот своих военнослужащих.