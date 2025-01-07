Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.

В связи с этим многие украинские военные сдались в плен.

Масштабное наступление ВСУ на Курскую область началось утром 5 января.

Противник предпринял контратаку штурмовой группы в направлении хутора Бердин с целью остановить наступление ВС РФ на курском направлении. Но наступление ВСУ быстро завершилось.

6 января украинские военные предпринял попытку наступления на село Солдатское, но она тоже оказалась неудачной. Российские бойцы ликвидировали более 485 украинских военных.

Ранее сообщалось о том, что военнопленный ВСУ Рытиков заявил, что не понимает украинский язык.