Стали известны личности хакеров, совершивших кибератаки на РФ

Российские хакерские группы KillNet и Beregini раскрыли информацию об исполнителях кибератак, направленных против российских онлайн-ресурсов 29 и 30 июля. Согласно их данным, за атаками стоят украинские хакеры, объединившиеся с французской ячейкой Anonymous.

Как сообщил телеграм-канал Mash, эти действия координировались и финансировались британской разведывательной службой MI6 и ЦРУ. Атаки осуществлялись посредством распространенных DDoS-атак с использованием стиллера — вредоносной программы, предназначенной для кражи данных, ранее распространенной в российском сегменте интернета.

Целью нападений стали компании, пренебрегающие базовыми правилами цифровой безопасности и полагающиеся на бесплатные антивирусные программы.

Заявленная цель кибератак — дестабилизация различных инфраструктур, посеять недовольство среди российского населения и поднять моральный дух украинцев, отвлекая их от сложной ситуации на передовой, где украинские войска ежедневно теряют контроль над населенными пунктами.

Установлено, что основным организатором является группа Hacken, зарегистрированная как международная компания, специализирующаяся на кибербезопасности и имеющая украинские корни. С начала специальной военной операции (СВО) компания активно ведет борьбу с Россией в киберпространстве.

В марте 2022 года Hacken получила миллионные инвестиции от американских инвесторов. Штаб-квартира компании находится в Таллине, а основная часть команды была перевезена из Украины в Лиссабон в марте 2022 года. По состоянию на июль 2023 года, в составе группировки насчитывается 110 человек, 60 из которых находятся на территории Украины.

Для усиления атак на российские ресурсы были привлечены члены хакерской группы Anonymous, известной своим объявлением кибервойны России в феврале 2022 года и рядом ложных взломов. В активе Anonymous — атаки на российские телеканалы и угрозы международным компаниям, продолжающим деятельность в России, таким как Ситибанк, Burger King, Subway и Raiffeisen Bank.

Ранее сообщалось, что в России заблокировали сервис по измерению скорости интернет-соединения Speedtest.