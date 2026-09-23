Телефон перед сном может довести до депрессии: предупреждение врача

Врач Баллеста предупредила о последствиях использования телефона перед сном

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Привычка использовать телефон перед сном может обернуться серьезными последствиями для здоровья, вплоть до депрессии. Об этом сообщает El Confidencial.

По словам специалиста, в 10-12 часов вечера уровень кортизола минимален. Бдительность и самоконтроль снижаются, а мозг переходит в фазу покоя, становясь более уязвимым. Именно в это время люди обычно берут в руки телефон. Они планируют провести за гаджетом несколько минут, но незаметно для себя теряют часы. Доктор описывает это как бесконечную прокрутку, в которой мозг не находит момента сказать «стоп».

Если такое повторяется изо дня в день, качество сна ухудшается. Страдает и эмоциональная регуляция: настроение становится нестабильным, растет тревожность, а в перспективе может развиться депрессия. Баллеста подчеркивает: полагаться на силу воли в борьбе с алгоритмами бесполезно. Лучшая стратегия — просто не брать телефон в спальню. Это радикально, но эффективно.

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