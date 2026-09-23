Диетолог раскрыла формулу идеального завтрака

По словам врача, утренний прием пищи должен включать достаточно клетчатки, белка и полезных жиров. Один из удачных вариантов — цельнозерновой хлеб с оливковым маслом, помидором, яйцом, свежим сыром или тунцом. Другая подходящая комбинация — йогурт с фруктами и орехами. Лусон также советует чередовать белковые продукты: если вы любите тофу и бобовые, их тоже можно добавить в утреннее меню.

Врач напомнила, что злаки, хлеб, овсянка и фрукты — источники углеводов, и они вполне могут быть частью здорового завтрака. Главное — баланс. Не стоит делать ставку только на белок или только на углеводы. Идеальный завтрак — это сочетание, которое даст энергию и не заставит через час снова тянуться к холодильнику.

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