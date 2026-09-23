В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером в среду, 23 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать ПДД, пристегивать ремни безопасности и снижать скорость в условиях ограниченной видимости.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.