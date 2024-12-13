Стали известны обстоятельства смерти главы департамента Минобрнауки Чурилова в Москве

Руководитель департамента Министерства образования и науки Олег Чурилов умер в больнице после того, как его сбил грузовик. Такие подробности трагедии привел телеграм-канал SHOT.

Грузовой автомобиль Mercedes-Benz выезжал задним ходом с территории спортивного комплекса «ВТБ-арена». Из-за темноты 32-летний водитель не заметил пешехода и наехал на него. В итоге пострадал Олег Чурилов, глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего образования.

«Пострадавшего госпитализировали в ГКБ им. Боткина. Ему диагностировали ушиб легких, множественные переломы и тяжелую сочетанную травму», — указано в микроблоге.

Врачи всю ночь пытались спасти жизнь пострадавшему, но он скончался в районе семи часов утра. Минобрнауки уже выразило свои соболезнования всем родным и близким погибшего. Оно отметило большой вклад, который внес Чурилов в обеспечение научно-технологического суверенитета России, а также в укрепление ее инновационного потенциала.

Ранее уже сообщалось о смерти Чурилова, но при этом не приводилось никаких подробностей. Все обстоятельства его гибели на тот момент еще только устанавливались.