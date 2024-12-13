В Москве трагически погиб глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов

В Москве в результате ДТП погиб Олег Чурилов, руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ.

51-летнего Чурилова сбил автомобиль рядом с домом 36 на Ленинградском проспекте. От полученных травм мужчина скончался.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Олег Валерьевич Чурилов возглавлял департамент возглавлял департамент Минобрнауки с апреля 2022 года. Он внес весомый вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России и укрепление ее инновационного потенциала, сообщается в телеграм-канале министерства.

Минобрнауки России выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Валерьевича Чурилова.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль BMW врезался в автобус в центре Москвы, водитель иномарки погиб.