Стали известны подробности атаки БПЛА на пляж в Курске

В результате атаки на пляж в Курской области, осуществленной украинскими беспилотниками, использовалось взрывчатое вещество пластит, вес которого составлял 5 кг на каждый дрон. В Сети распространились снимки, демонстрирующие последствия разрушений на месте происшествия.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, пластит, примененный в боевых частях БПЛА, содержал «начинку» из металлических шариков, выполняющих роль поражающих элементов. Диаметр этих шариков составлял 4,5 мм.

Трагический инцидент повлек за собой гибель троих отдыхающих. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе пятилетний ребенок, проявивший героизм, пытаясь защитить свою мать.

Мальчик получил серьезные ожоги и находится в отделении интенсивной терапии. Принято решение о его транспортировке в Москву для оказания специализированной медицинской помощи.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье, предусматривающей ответственность за совершение террористического акта.

Ранее Хинштейн назвал удар по пляжу в Курске подлым и бесчеловечным.