Пожар и раненые бойцы: подробности ночной вражеской атаки на спецполк полиции в Грозном

Напомним, ранее жители Грозного рассказали о серии взрывов , прозвучавших в небе над городом в ночь на четверг, 12 декабря. Первые хлопки в небе стали слышны в районе часа ночи. Предположительно, работали системы ПВО.

Спустя некоторое время ситуацию в своем аккаунте в соцсетях прояснил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, в 00:55 над казарменными зданиями спецполка полиции им. А. А. Кадырова МВД России в Грозном был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Также сообщается, что упавшие фрагменты украинского дрона спровоцировали небольшое возгорание, которое было оперативно потушено. Легкие ранения получили четверо бойцов, дежуривших в момент атаки в карауле.

«Серьезно никто не пострадал. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях», — сообщил Кадыров.

Он добавил, что сдетонировавший в воздухе дрон также повредил кровлю и выбил стекла. Каких-либо более серьезных повреждений казарменное здание спецполка не получило.