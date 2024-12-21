Стали известны подробности попадания БПЛА в здание ЖК «Лазурные небеса» в Казани

В многоквартирный дом в элитном жилом комплексе ЖК «Лазурные небеса» попал беспилотник, из-за чего там возник пожар.

По информации SHOT, всего удара по зданию было два. Первый дрон атаковал нежилую квартиру на 31 этаже в 8:00 утра, пробив окно. Там произошло возгорание, которое удалось локализовать на площади 4 км. м. В связи с инцидентом сработала пожарная тревога, и все лифты сразу заблокировались — жители начали эвакуацию по лестницам.

Спустя 40 минут последовал повторный удар, на этот раз по жилой квартире на 29 этаже. Пожар, возникший в результате второго удара, был более серьезным. Никто из жильцов не пострадал.

Местные жители рассказали, что большая часть помещений в ЖК «Лазурные небеса» занимает офисы, и сегодня там никого не было. Пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА школы и техникумы Казани начали эвакуировать.