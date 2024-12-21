В Казани после атаки беспилотников проводится эвакуация в школах и техникумах

Школы и техникумы начали эвакуировать после атаки БПЛА в Казани, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, один из взрывов прогремел, когда студенты «Казанского колледжа строительства, архитектуры городского хозяйства» вышли на улицу.

По данным канала, всего в городе зафиксировали 8 прилетов беспилотников. Шесть атак пришлись на жилые дома. Предварительно, пострадали три человека. В основном, люди получили порезы из-за выбитых окон.

Атака БПЛА на Казань началась утром 21 декабря. Сообщалось, что дрон врезался в один из домов жилого комплекса «Лазурные небеса». По информации SHOT, прилет БПЛА был на уровне 28-31 этажей.

Ранее также сообщалось, что в Татарстане ввели план «Ковер», который закрывает воздушное пространство в республике.

21 декабря также сообщалось, что жители Сочи и Туапсе услышали звуки взрывов. По информации Министерства обороны РФ, этой ночью в России работала система ПВО. Всего над российскими регионами сбили 19 беспилотников.