Стали известны подробности судебного процесса в отношении главы «Фонбета»

Сергей Анохин, ранее возглавлявший букмекерскую компанию «Фонбет», признал свою вину в деле, связанном с взяткой в размере 60 млн руб. Об этом информировала ТАСС местная правоохранительная система.

Следственные органы требуют поместить Анохина под арест до 29 марта. В рамках этого дела также проходят бывший частный детектив Степан Грицков и Сергей Бивол, заместитель начальника УВД Восточного округа Москвы.

По словам адвоката Анохина, он является гражданином России и Мексики и имеет вид на жительство в Черногории. Все свои документы, в том числе российский заграничный паспорт, обвиняемый передал следователю во время обыска.

Адвокат отметила, что Анохин не только признал свою вину и написал явку с повинной, имеет несколько благодарностей, в том числе от руководства ФК «Химки». Защитник попросила не применять арест, ограничившись запретом действий.

Тверской суд Москвы решил арестовать Анохина согласно статье 291 УК РФ, назначив ему меру пресечения до 29 марта.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что во время суда Сергей Анохин рассказал о своей жизни с матерью и двумя детьми, не достигшими совершеннолетия. Кроме того, он заботится о своем крестнике, потерявшем отца, и оказывает поддержку своей 20-летней дочери.

Также подтвердилось, что Сергей является действующим генеральным директором компании «Фонбет», несмотря на то что ранее в компании утверждали, что он ушел в январе нынешнего года.

Ранее сообщалось, что компания «Фонбет» потребовала с экс-гендиректора Анохина 100 млн руб. за ущерб репутации.