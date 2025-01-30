«Фонбет» подал иск на гендиректора Анохина за ущерб репутации компании

Компания «Фонбет» подала иск против Сергея Анохина на сумму 100 млн руб. Иск был зарегистрирован в арбитражном суде Москвы 30 января, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации канала, букмекеры требуют от Анохина указанную сумму за то, что он «опозорил» компанию, пытаясь дать взятку, будучи ее директором. Кроме того, для подачи иска фирме пришлось внести госпошлину превышающую 1 млн руб.

В суде Анохин заявил, что все еще является гендиректором «Фонбет», сообщил корреспондент РИА Новости из Тверского суда Москвы.

Ранее сообщалось, что посредники обманули на 50 млн руб. экс-главу «Фонбета» Анохина.