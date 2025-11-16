Стали известны шокирующие подробности о матери мальчика, чью голову нашли в московском пруду

Новые ужасающие детали всплыли в деле об обнаружении головы ребенка в Гольяновском пруду. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, мать погибшего мальчика официально состоит на учете у психиатра и, предположительно, страдала от галлюцинаций.

Как сообщает источник, у женщины были диагностированы серьезные психические расстройства, которые сопровождались слуховыми и зрительными галлюцинациями. Помимо этого, она якобы употребляла запрещенные вещества и систематически избивала несовершеннолетнего сына.

По версии источника, непосредственным исполнителем убийства мог выступить отчим ребенка. Предполагается, что после расправы над мальчиком его мать приняла активное участие в сокрытии преступления.

По данным канала, именно она отнесла голову ребенка к пруду, где поместила ее в мусорный пакет. Тело же, согласно предварительной информации, злоумышленники спрятали в сумку и оставили на балконе своей квартиры, планируя избавиться от него позднее.

