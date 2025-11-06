«Стальная крыша против беспилотного гостя». ПВО отразила атаку в небе над Тульской областью

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили один беспилотник украинского производства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, в результате инцидента отсутствуют какие-либо пострадавшие среди гражданского населения. Предварительные данные также не свидетельствуют о повреждениях объектов жилого фонда или инфраструктуры.

Несмотря на успешное отражение атаки, в регионе сохраняется высокая вероятность повторных применений беспилотных средств. В связи с этим Дмитрий Миляев призвал жителей соблюдать меры предосторожности: укрываться в безопасных местах, держаться подальше от оконных проемов и воздержаться от съемки работы средств ПВО.

Ранее сообщалось о том, что ПВО нейтрализовала 40 БПЛА над регионами России в ночь на 5 ноября.