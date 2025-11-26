«Стальные пчелы у границ». 12 украинских дронов сбиты вечером над тремя регионами РФ

В ходе отражения воздушной атаки, продолжавшейся четыре часа, российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали двенадцать украинских беспилотников.

С 16:00 до 20:00 ПВО сбили 12 дронов ВСУ.

По данным военного ведомства, перехват летательных аппаратов был осуществлен в небе над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.

24 ноября российская система противовоздушной обороны отразила атаки на столичный регион — тогда был уничтожен четвертый за последнее время беспилотный летательный аппарат. Инцидент не прошел бесследно для работы гражданской авиации. Ранее в одной из главных воздушных гаваней столицы — аэропорту «Домодедово» — пришлось временно корректировать расписание.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ показала видео допроса агента СБУ, собиравшего сведения о ПВО Подмосковья.