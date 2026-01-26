«Стальные щиты на страже ночи». За три часа ПВО сбила над регионами РФ 13 украинских дронов

За три часа в вечернее время силами противовоздушной обороны Российской Федерации были перехвачены и ликвидированы тринадцать беспилотников украинского происхождения. Данная информация была официально предоставлена пресс-службой Министерства обороны России.

Согласно сводке ведомства, воздушные цели были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Все они идентифицированы как беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

География перехватов охватила несколько приграничных регионов. Наибольшее число дронов, восемь единиц, было сбито в небе над Ростовской областью. Над территориями Брянской области и Республики Крым силы ПВО уничтожили по две воздушные цели соответственно. Еще один беспилотник нейтрализован в воздушном пространстве Курской области.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 января ПВО перехватила и уничтожила над регионами РФ 75 БПЛА.