«Стальные щиты в ночном небе». Четыре дрона сбиты над южными регионами: какие цели были атакованы?

Как сообщила пресс-служба военного ведомства, в течение вечерне-ночного времени, с 20:00 до полуночи по московскому времени, было уничтожено четыре воздушных цели.

По две единицы летательной техники противника ликвидировано над каждым из указанных регионов — Ростовской областью и Крымским полуостровом.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) провели успешную операцию по отражению воздушной атаки.

По информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над территориями семи регионов страны и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось о том, что в Воронеже обнаружены неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS.