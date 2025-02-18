Стало известно, что подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары считает виновной ее собственный отец

Екатерина Бельская, которую подозревают в убийстве собственного деда Виктора Тархова и его супруги, действительно может быть виновной. Такое допущение якобы сделал ее отец Сергей Логинов. Его точку зрения привел портал Starhit.

Журналист Виталий Папилкин лично знал Виктора Тархова начиная с того времени, когда тот занимал пост мэра Самары. Он сообщил, что в исчезновении семейной пары Тарховых есть много вопросов. Следствие считает, что виновной в их убийстве может быть их внучка Екатерина Бельская. Родня утверждает, что между Виктором Тарховым и Бельской были прекрасные отношения. Папилкин заявил, что далеко не все так радужно. Он поделился мнением отца Екатерины Сергея Логинова, который сейчас находится в местах лишения свободы.

«Катя подходила ко мне давно и говорила мне: «Давай тряхнем деда», — якобы утверждает Логинов.

Он добавил, что Катя пыталась во время ссоры задушить собственного дедушку и даже накинула ему шею шарф и стала душить его. По этой причине следователи могут быть правы, считая девушку виновной в исчезновении Тархова.

Ранее сообщалось, что криминалистам удалось найти в квартире Тарховых следы крови и частицы кровеносных сосудов. Их выявили благодаря нескольким тщательным осмотрам квартиры, а также применению новейших методов исследований.