В квартире экс-мэра Самары Тархова и его супруги нашли следы крови

Криминалистам удалось найти следы крови и частицы кровеносных сосудов в квартире, которая принадлежала бывшему мэру Самары Виктору Тархову и его жене. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Следственного комитета России.

По утверждению представителей Следкома, криминалисты провели несколько очень тщательных обследований жилища. При этом были использованы самые новейшие методики.

«Изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что следствию не удалось обнаружить тела Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне, куда они были вывезены по версии правоохранителей. Была обследована территория порядка гектара, мусор оттуда специально был перенесен в другое место. В убийстве пожилой семейной пары считают виновной их внучку, которая лишила жизни родственников из-за неприязненных отношений и желания завладеть дорогостоящим имуществом.