Стало известно, что произошло с летчиками после крушения Ту-22М3 под Иркутском

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал ТАСС, что выжившие летчики были госпитализированы и в данный момент находятся под наблюдением врачей.

Глава региона рассказал, что трое летчиков находятся в больнице: они под наблюдением врачей. Однако он не уточнил их состояние и возможные травмы.

Кобзев также отметил, что экипаж эвакуировали оперативно силами спасательного отряда. На месте ЧП находятся расчеты МЧС.

Напомним, что 2 апреля в Усольском районе Иркутской области рухнул Ту-22М3. Экипаж из четырех человек катапультировался, однако приземления не пережил один летчик. После крушения судна не было пожара. Разрушений жилых зданий также не было. В причинах разбираются специалисты.

Ранее Кобзев рассказал о последствиях авиакрушения в Иркутской области.