Стало известно, что произошло с летчиками после крушения Ту-22М3 под Иркутском
Летчиков разбившегося Ту-22М3 в Приангарье госпитализировали
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал ТАСС, что выжившие летчики были госпитализированы и в данный момент находятся под наблюдением врачей.
Глава региона рассказал, что трое летчиков находятся в больнице: они под наблюдением врачей. Однако он не уточнил их состояние и возможные травмы.
Кобзев также отметил, что экипаж эвакуировали оперативно силами спасательного отряда. На месте ЧП находятся расчеты МЧС.
Напомним, что 2 апреля в Усольском районе Иркутской области рухнул Ту-22М3. Экипаж из четырех человек катапультировался, однако приземления не пережил один летчик. После крушения судна не было пожара. Разрушений жилых зданий также не было. В причинах разбираются специалисты.
Ранее Кобзев рассказал о последствиях авиакрушения в Иркутской области.