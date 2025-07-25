Стало известно, что жильцы соседнего с взорвавшимся домом в Саратове жаловались на газовую трубу в день взрыва

Выяснилось, что всего за два часа до ЧП в Саратове жильцы из соседнего с взорвавшимся дома жаловались на оголенную газовую трубу. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Люди, проживающие в одном из многоэтажных домов на улице Блинова в Саратове, не были удовлетворены состоянием газовых магистралей.

«Газовая труба оголилась, администрация Ленинского кормит завтраками, тут многоквартирные дома, которые в лучшем случае могут остаться без газа, а в худшем — она просто может рвануть», — указали они в телеграм-канале мэра Саратова Михаила Исаева.

Трагедия, связанная со взрывом газа, случилась в этот же день.

Ранее сообщалось, что жильцы взорвавшегося дома и обитатели соседних домов усомнились в том, что взрыв был связан с газом. Они отмечают, что грохот был очень сильным, его было слышно даже в других городских районов. При этом в доме никто не учуял запаха газа.