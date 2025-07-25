«Это точно не газ»: минимум 256 человек пострадали при взрыве в Саратове, есть погибшие — очевидцы рассказали о трагедии

Взрыв газа произошел в жилом доме на улице Блинова в Саратове. Пострадало минимум 256 человек, есть погибшие. Что известно о ЧП — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Целый подъезд обрушился в многоквартирном доме на улице Блинова. Взрыв разрушил десять этажей. Жильцов здания эвакуируют. На месте взрывы работают более 20 специалистов, кинологи и восемь единиц техники, сообщают в ГУ МЧС. На место происшествия выехал губернатор Роман Бусаргин.

Из-под завалов уже спасли пять пострадавших, один из которых ребенок. Однако под обрушенным подъездом могут находиться еще люди. Число погибших на данный момент — три человека, среди которых один ребенок, сообщает телеграм-канал SHOT.

Очевидцы и местные жители в соцсетях отмечают, что произошедшее не похоже на взрыв бытового газа. «Это насколько была утечка газа, чтоб никто не забил тревогу, что газом пахнет?», «Это точно не газ. Обычно одна, две квартиры, а тут целый подъезд», «Такое впечатление, что не газ, а взрывное устройство взорвалось», — пишут местные жители.

Также люди отмечают, что взрыв был настолько сильный, что слышно его было и в других районах города. «Слышно было даже около перинательного центра. Собаки даже переполошились», «На Ипподромной был сильно слышан взрыв», — говорят очевидцы.

Обломки здания задели стоящие возле дома машины — повреждены десятки автомобилей. Взрывная волна разбила окна в соседних домах. Есть пострадавшие и среди прохожих. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в Амурской области упал самолет с 43 пассажирами.