Стало известно имя нового замдиректора Росгвардии

Генерал-лейтенант полиции Василий Сонин утвержден на пост заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Виктора Золотова. Соответствующая информация была размещена в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что указ о назначении был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 января 2025 года.

Сонин родился 10 мая 1977 года в Раменском районе Подмосковья. В 1998 году он завершил обучение в Московском юридическом институте МВД России, а в 2010 году — в Академии управления МВД России. Он обладает степенью кандидата юридических наук.

С 1994 по 2021 год Сонин проходил службу в органах внутренних дел МВД России, начиная с должности оперуполномоченного, занимающегося борьбой с имущественными преступлениями, и заканчивая постом начальника межмуниципального управления МВД России «Раменское».

Сонин имеет статус почетного сотрудника МВД России и обладатель медалей «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», а также медали «За заслуги перед Отечеством II степени», и награжден оружием.

В марте 2022 года указом президента он был назначен начальником Главного управления Росгвардии по Московской области. В феврале 2023 года Сонину было присвоено звание генерал-майора.

Ранее сообщалось, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об увольнении.