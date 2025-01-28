Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко подал в отставку

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку, об этом сообщил РИА Новости один из представителей городской думы.

По информации источника, вопрос о его отставке будет обсуждаться на заседании городской думы, запланированном на 28 января.

Слухи о потенциальном увольнении Логвиненко начали ходить в середине января. Тогда он утверждал журналистам, что «никаких заявлений не писал».

Логвиненко работает в администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года, занимая различные должности. С 23 октября 2019 года он является главой городской администрации. Срок его полномочий истекает в октябре этого года.

Позднее из сообщения ТАСС стало известно, что врио главы администрации Ростова-на-Дону назначен экс-замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что его заместитель Алексей Дедов подал в отставку.