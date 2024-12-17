Стало известно имя погибшего при взрыве вместе с генералом Кирилловым помощника

Во время теракта на Рязанском проспекте в Москве погиб не только генерал-лейтенант Кириллов, но и его помощник Илья Поликарпов. Данные об этом появились у ТАСС.

Журналисты сослались на информацию, полученную от супруги погибшего водителя Натальи. Она сообщила, что у убитого помощника, которого звали Илья Поликарпов, осталось двое маленьких детей.

«Восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою родину», — указала женщина.

Поликарпов занимался гуманитарной деятельностью. Глава фонда «Русское наследие» Владимир Хмелев назвал погибшего очень ответственным и порядочным человеком, который всегда выполнял свои обещания.

По данным медиков, Кириллов и Поликарпов погибли сразу после взрыва, их смерть была мгновенной.

Следственный комитет России уже квалифицировал это убийство как террористический акт. В его проведении подозревают украинские спецслужбы. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к электросамокату, который поставили рядом с жилым домом. Взрывчатка была инициирована дистанционно.