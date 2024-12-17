СКР назвал терактом взрыв в Москве, в результате которого погиб Кириллов

Следственный комитет России квалифицировал гибель начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова как теракт. Официальное заявление об этом сделала представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статьям 105 (убийство), 205 (теракт) и 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или сбыт оружия) УК РФ. Следователи в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работают следственно-оперативные группы.

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину уже доложили о следственных действиях. Он дал ряд указаний и поставил ход расследования под контроль в центральном аппарате СК России.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, самодельное взрывное устройство (СВУ), ставшее причиной смерти Кириллова и его помощника, сдетонировало дистанционно.

Кириллов вместе с водителем служебного авто погибли утром 17 декабря, когда выходили из подъезда многоквартирного дома на Рязанском проспекте Москвы. Предположительно, взрывное устройство было прикреплено к самокату, который стоял рядом с подъездом.

Ранее сообщалось, что правоохранители приступили к изучению видео с камер наблюдения в районе взрыва на Рязанском проспекте.