Стало известно, как беспилотники ВСУ уклоняются от российских систем ПВО

Украинские военные скорректировали методы применения беспилотников на одном из ключевых участков фронта. Изменения связаны с эффективным противодействием российских систем ПВО, которые регулярно уничтожают атакующие дроны. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам наводчика-оператора танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск «Центр», Алексея, противник перешел к новой тактике. Теперь беспилотники, включая тяжелые модели типа «Баба-Яга», не зависают над целями для прицельного сброса боеприпасов. Вместо этого они выполняют скоростное пикирование, сбрасывают груз и сразу же набирают высоту для отхода.

Такой маневренный подход позволяет уменьшить вероятность перехвата дронов средствами противовоздушной обороны. Военный специалист пояснил, что необходимость в изменении тактики возникла после того, как российские подразделения стали значительно чаще сбивать украинские беспилотники во время их атак.

Ранее ВСУ ударили по гражданскому автобусу в жилом районе.