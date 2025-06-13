Стало известно, как эвакуируют застрявших в Иране россиян

Азербайджан окажет содействие в эвакуации 88 россиян из Ирана, в том числе артистов и творческих деятелей, застрявших в опасном регионе. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на посольство России в Баку.

После закрытия воздушного пространства страны в Иране застряли кинематографисты, танцоры и простые туристы. Обострение застало врасплох съемочную группу режиссера Федора Бондарчука, а также артистов Большого симфонического оркестра им. Чайковского. Окажут содействие также гражданам Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана, попавших в трудную ситуацию на фоне обострения между Ираном и Израилем.

Российские дипломаты обеспечивают безопасное возвращение граждан на родину. Власти Азербайджана также окажут содействие, пустив людей через собственные границы и отправив на рейсы. Пока в посольстве подтвердили эвакуацию 88 человек.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел экстренные переговоры с лидерами Ирана и Израиля. Он предложил посредничество РФ для деэскалации.