Путин провел экстренные переговоры с лидерами Ирана и Израиля

Президент РФ Владимир Путин провел срочные телефонные переговоры с лидерами Ирана и Израиля на фоне опасной эскалации конфликта после ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщили в Кремле.

В разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и осудил действия Израиля как нарушение международного права, игнорирование Устава ООН.

Однако вместе с этим Владимир Путин предложил помощь России: Москва готова выступить посредником для деэскалации и возобновления переговоров по ядерной программе.

В беседе с Нетаньяху президент РФ призвал разрешать конфликт исключительно дипломатическими методами.

«Выражена готовность оказать посреднические услуги, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности. <...> Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона», — заключает в сообщении Кремль.

Напомним, что ВВС Израиля нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе и Фордо, где погибли иранские военные и ученые. Тегеран грозит ответными мерами, а МАГАТЭ уже подтвердило локальное радиоактивное загрязнение в Натанзе.

Ранее также сообщалось, что власти Ирана экстренно вышли на связь с США на фоне ударов Израиля.