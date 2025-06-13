Путин провел экстренные переговоры с лидерами Ирана и Израиля
Путин во время переговоров с Нетаньяху и Пезешкианом предложил помощь России
Фото: [Рабочая встреча Президента Российской Федерации с Губернатором Московской области/Медиасток.рф]
Президент РФ Владимир Путин провел срочные телефонные переговоры с лидерами Ирана и Израиля на фоне опасной эскалации конфликта после ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщили в Кремле.
В разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и осудил действия Израиля как нарушение международного права, игнорирование Устава ООН.
Однако вместе с этим Владимир Путин предложил помощь России: Москва готова выступить посредником для деэскалации и возобновления переговоров по ядерной программе.
В беседе с Нетаньяху президент РФ призвал разрешать конфликт исключительно дипломатическими методами.
«Выражена готовность оказать посреднические услуги, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности. <...> Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона», — заключает в сообщении Кремль.
Напомним, что ВВС Израиля нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе и Фордо, где погибли иранские военные и ученые. Тегеран грозит ответными мерами, а МАГАТЭ уже подтвердило локальное радиоактивное загрязнение в Натанзе.
Ранее также сообщалось, что власти Ирана экстренно вышли на связь с США на фоне ударов Израиля.