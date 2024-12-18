Стало известно, как правоохранители нашли подозреваемых в убийстве генерала Кириллова

При поиске подозреваемых во взрыве на Рязанском проспекте следствие изучило видеозаписи с места преступления, а также провело биллинг мобильных телефонов. Об этом сообщил РБК.

Представитель Министерства внутренних дел РФ заявил, что задержание подозреваемых в теракте произошло после проведения оперативно-технических мероприятий. В частности, был сделан анализ записи с видеорегистратора, который был расположен в припаркованной рядом автомашине каршеринга. Также был проведен биллинг мобильных телефонов, за счет чего удалось выяснить маршрут передвижения подозреваемых.

«У задержанных изъяли телефоны, их содержимое подтвердило версию того, что мужчины общались через мессенджеры с организаторами убийства», — указали журналистам.

Ранее один из подозреваемых сообщил, что за убийство Кириллова ему пообещали 100 тыс. долларов, а также вид на жительство на территории одной из стран НАТО. За это вознаграждение гражданин Узбекистана заминировал самокат, а также прикрепил неподалеку от него видеорегистратор.