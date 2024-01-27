Стало известно место отбывания тюремного срока террористкой Треповой*

Дарью Трепову*, приговоренную к 27 годам колонии по делу о теракте в северной столице весной прошлого года, этапируют в исправительную колонию № 2 в поселке Ульяновка Ленинградской области. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что она станет отбывать срок с осужденными за убийства, кражи и мошенничества.

Добавляется, что Трепова* будет распределена по месту жительства для того, чтобы родные могли ее навещать.

Поясняется, что также имеется вариант ее отправки в ИК-5 в Можайске, тем не менее он маловероятен.

*признана иноагентом